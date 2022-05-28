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Рекордное количество российской нефти направляется в Китай и Индию, - Bloomberg

Рекордное количество российской нефти направляется в Китай и Индию, - Bloomberg

На кораблях находится до 79 миллионов баррелей российской нефти. Для сравнения - непосредственно перед февральским вторжением в Украину в плавучих хранилищах было 27 миллионов баррелей.

Азия стала крупнейшим покупателем российских баррелей на фоне войны в Украине - огромными скидками тут же воспользовались Китай и Индия.

«Некоторые из заинтересованных покупателей в Азии более мотивированы экономикой, а не политической позицией,» сказал Джейн Кси, старший нефтяной аналитик Kpler в Сингапуре.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-26/russia-has-record-oil-volumes-at-sea-as-cargoes-shift-to-asia)

Источник: https://t.me/u_now/50792

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