Remarketing 2018: сделай свой бренд видимым или исчезни

8 ноября 2018 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится XII Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины.

Главная цель фестиваля — создание условий для диалога специалистов различных сфер маркетинга. Программа и состав спикеров фестиваля ежегодно формируются согласно актуальным требованиям маркетингового рынка и его действующих специалистов.

Каждый раз мероприятие посещают более 500 участников, среди которых рекламисты, маркетологи, PR-специалисты, дизайнеры, креативные директоры и владельцы бизнеса.

За семь лет фестиваль посетили спикеры из США, Германии, Франции, Канады, Словении, Беларуси, России. Среди них были представители мировых сетевых дизайнерских агентств и маркетинговых компаний Saachi&Saachi Ukraine, Banda Agency, HAVAS Worldwide Ukraine, Advanter Group, Ogilvy Ukraine, BBDO, Leo Burnett Ukraine.

Креативный партнер XII Remarketing — агентство BBDO Ukraine. Концепцию этого года можно обрисовать так:

Невидимость — крутая суперспособность. Можно делать все, чего душа пожелает, и не бояться о последствиях. Но не тогда, когда ты — бутылка молока на полке. Никто не покупает невидимое молоко.

- Где молоко?

- Какое молоко?

Сделай свой бренд видимым, приходи на XII Remarketing!

Организаторы заверяют, что вам стоит, если вы:

- Маркетолог, но потребители не замечают ваш продукт;

- PR-менеджер, но никто не видит ваш пресс-релизы;

- Рекламист, но не можете смотреть на эффективность своих рекламных кампаний без слез;

- Бренд-менеджер, но ваш бренд не различают с другими;

- Дизайнер, но результаты вашего труда незаметны;

- Web-специалист, но не можете определить, что оптимизировать;

- Бизнесмен, но ваш бизнес неприметен;

- SMM-специалист, но ваши посты никто не просматривает.

Есть еще одно существенное нововведение, которым поделились организаторы Remarketing. “В последнее время все говорят о том, что маркетинг в офлайне умирает. Мы не даём гарантию того, что это случится, но считаем, что готовиться к этому нужно уже сейчас. Именно поэтому мы решили задать новый вектор для наших секций и пуститься в диджитал. Теперь каждая тема фестиваля обращает внимание на онлайн ввиду его актуальности. Однако, о традиционных маркетинговых коммуникация мы забывать тоже не будем” — основатель фестиваля Александр Ивченко.

Фестиваль Remarketing — это источник новых идей и оригинальных решений, площадка для коммуникации, которая позволяет привнести изменения в свой маркетинг и сделать его на порядок эффективнее.

Remarketing уже традиционно делиться на две части. Первая — выступления хедлайнеров и ток-шоу. Вторая часть — секционные лекции. Наши кофейные друзья 25 Coffee Roasters будут бодрить и освежать всех гостей в режиме нон-стоп.

Билеты на ХII Remarketing уже в продаже. Вы можете приобрести их на сайте: www.remarketing.in.ua

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv. Подробности по тел. (095) 132 42 46.

Следить за новостями фестиваля Remarketing можно на официальных страницах:

Facebook: remarketing.festival

Instagram: remarketing.festival

Сайт: www.remarketing.in.ua

Будем рады видеть вас на Remarketing!

Новости портала «Весь Харьков»