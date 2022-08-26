Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 92

Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки

Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що усі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи в цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку.

Джерело: Резніков у своїй колонці на Українській правді

Пряма мова: "Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо".

Деталі: Міністр переконаний, що в Україні треба проаналізувати всі сфери життя і з'ясувати, представники яких професій мають бути готовими до оборони.

Він навіть придумав термін для такого процесу – "розумна мілітаризація". І попросив не плутати її з мілітаризацією російською, адже "мілітаризація в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північної Кореї з іншого мають принципові відмінності".

Джерело: donpatriot.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

377 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:08    55
Польські журналісти закликають судити російських пропагандистів як військових злочинців
Сегодня 10:00    70
Британская "The Guardian" опубликовала 5 своих прогнозов на ближайшие 6 месяцев в отношении Украины.
Сегодня 09:49    108
Ни одна страна не заплатила другой цены за независимость, чем ту которую сегодня платит Украина
Сегодня 09:36    87
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно
Сегодня 09:27    85
26 серпня 1920 рік у селі Медвин на Київщині повсталі проти більшовицького свавілля селяни проголосили Медвинську республіку
Сегодня 09:12    79
Офіційне повідомлення прес-служби Білого Дому
Сегодня 09:02    115
Google починає боротися з фейками щодо українських біженців
Сегодня 08:40    104
Starlink знизив абонплату в деяких країнах. Не оминув і Україну
Сегодня 08:30    102
Світовий банк перерахував Україні перші $3 мільярди допомоги від США
Сегодня 08:19    115
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 