РФ нарушила условия сделки ОПЕК+: что это значит

Российская Федерация нарушила условия сделки ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти. Теперь она должна компенсировать объемы добычи, которые не были убраны с рынка в мае и июне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Из 23 стран-участниц соглашения пять не сократили производство нефти в соответствии с договоренностями, следует из материалов заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Сделку, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» договорились убрать с рынка почти 10% мировой добычи (9,7 млн баррелей в сутки), нарушили Ирак, Нигерия, Ангола, Казахстан и Россия.

Эти страны будут компенсировать недовыполнение соглашения в августе, когда ОПЕК+ приступит к увеличению добычи. В результате объем дополнительных поставок, которые получит рынок, будет скромнее, чем ожидалось: 1,2 млн баррелей в сутки вместо 2 млн.

Доля России в объеме нарушений скромная — около 100 тысяч баррелей в сутки. Вместо 0,5 млн баррелей в день российские нефтяники с августа нарастят производство на 400 тысяч баррелей.

«Наши компании очень быстро смогут реализовать задачи, поставленные по увеличению объемов добычи, и это будет так же пропорционально, как и те квоты, которые действовали в предыдущие месяцы. Наши компании готовы, учитывали это в своих планах, среднесрочных программах», — заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По официальным данным ЦДУ ТЭК, Россия в мае качала 9,388 млн баррелей в сутки, снизив добычу на 15,5%, а в июне — 9,323 млн баррелей в день. Квота РФ по ОПЕК+ составляет 8,492 млн баррелей в сутки, однако она рассчитывается без газового конденсата, данные по добыче которого Минэнерго официально не публикует. По данным ТАСС, по стандартам ОПЕК+ Россия добывала 8,59 млн баррелей в сутки в мае и 8,526 млн баррелей в июне. Это в сумме дает 134 тысячи баррелей в сутки лишней добычи за два месяца.

Главным нарушителем соглашения стал Ирак, который в мае выполнил только 37% своей квоты (1,06 млн баррелей в сутки), а в июне — 60%. Иракский министр нефти Исхан Абдул Джабар Исмаил после встречи заверил, что страна выйдет на 100-процентное исполнение обязательств в августе.

Источник: sprotyv.info

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