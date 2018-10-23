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РФ запретит ввоз ряда товаров из Украины

РФ запретит ввоз ряда товаров из Украины

Россия намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров из Украины, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине для того, чтобы поставлять их в РФ", - сказал Медведев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о готовящихся правительством мерах в связи недружественными действиями Украины.

"Хотя украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный", - отметил российский премьер.

"Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами, Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет", - сказал глава правительства РФ.

Как сказал Дмитрий Медведев, "объем российского рынка для поставок украинских товаров, для украинского капитала остается весьма значительным - мы остаемся крупнейшим внешнеторговым партнером Украины".

Агентство Телевидения Новости

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Темы: санкции

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