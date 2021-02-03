Робота місії МВФ в Україні триває. За результатами її роботи стануть відомі майбутні домовленості щодо програми співпраці з Україною.

Голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародному інформагентству Reuters розповів про базовий сценарій програми та фактори, від яких залежатиме наступний транш.

«Цього року ми очікуємо три транші по 0,5 мільярда СПЗ (спеціальні права запозичень) кожен, це сумарно близько $2,2 млрд», – зазначив Кирило Шевченко. За його словами українському парламенту ймовірно необхідно буде ухвалити деякі законопроєкти для досягнення цього результату.

Голова НБУ наголосив, що продовження співпраці з МВФ сприятиме зниженню вартості запозичень уряду, який планує упродовж року розмістити на зовнішньому ринку бонди на суму близько $2,4 млрд.

Крім того, Національний банк прогнозує приплив капіталу іноземних портфельних інвесторів на ринок внутрішнього держборгу на суму близько $1 млрд.

«Є новий оптимізм на міжнародних ринках... Ми сподіваємося, що цей оптимізм не обійде Україну», – сказав Шевченко. Цього року НБУ очікує певні інфляційні коливання. Приплив грошей від нерезидентів міг би допомогти знизити інфляцію.

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Також у розмові з Reuters Кирило Шевченко торкнувся теми зниження частки NPL в кредитах банківської системи. Це дозволить пришвидшити процес приватизації держбанків.

Станом на 1 січня 2020 року частка непрацюючих кредитів складала 48,4%, на 1 грудня 2020 року – вже 42%. Це хороший тренд.

Щоб зробити держбанки і банківську систему привабливішими, НБУ працює над зниженням NPL в загальному кредитному портфелі банківського сектору до 24% на початок 2023 року. І для досягнення цієї мети варто створити умови, за яких не будуть з’являтися нові NPL.

Саме тому НБУ обговорює з МВФ варіант створення в Україні спеціалізованого суду або палати суду, яка буде розглядати взаємовідносини між кредиторами і позичальниками, а також між інвесторами і реципієнтами інвестицій.

«Обсяг кредитів в банківській системі більше 1 трлн гривень, це близько $40 млрд. Це велика сума, її варто захищати. Ми почали цю дискусію з МВФ в рамках місії», – зауважив Кирило Шевченко.

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Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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