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Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»

Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил отрицательно, уточнив, что «нужно своих поднять».

Глава «Роскосмоса» также заявил, что не против встретиться с основателем SpaceX. «Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», — сказал Рогозин.

В то же время он отметил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. «Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?» — пояснил руководитель российской государственной корпорации.

В марте сообщалось, что Маск поблагодарил Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter.

Источник: lenta.ru

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