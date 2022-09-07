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росія отримує за газ більше, ніж витрачає на війну

росія отримує за газ більше, ніж витрачає на війну

Євросоюз лишається головним клієнтом Росії в придбанні сировини. Про це йдеться в аналізі фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA)

Доходи Росії від експорту нафти та газу за перші пів року війни в Україні значно перевищили витрати на вторгнення. Росія отримала прибуток в 158 млрд євро, а вартісь війни оцінюється в 100 млрд євро.

ЄС був найбільшим покупцем і перерахував Москві 85 млрд євро, а далі Китай зі скромними 35 млрд євро.

По обсягу серед європейських країн лідирує Німеччина, яка протягом 6-ти місяців закупила газ на 19 млрд євро. Таким чином, Берлін — другий за величиною покупець російського викопного палива в світі після Пекіну.

На оті 58 мільярдів, на які Путін виходить в плюс, можна й закупити (https://t.me/petrushevskyi/257) артилерійські снаряди в Північній Кореї чи дрони (https://t.me/petrushevskyi/230) в Ірані.

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/258

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