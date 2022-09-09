Росіян позбавили навіть кнопкових телефонів: Nokia йде з ринку РФ

Фінська компанія Nokia оголосила про припинення співпраці з Росією.

Компанія HMD Global із Фінляндії, що випускає ґаджети під брендом Nokia, оголосила про вихід із ринку мобільних смартфонів у Росії.

Про це пише видання "КоммерсантЪ", посилаючись на власні джерела.

HMD Global уже давно почала обривати зв'язки з Росією, а тепер згортає і свій мобільний підрозділ. Як стверджують ритейлери та дистриб'ютори, компанія розпочала процес ліквідації ТОВ "Ейчемді Мобайл Рус", через яку постачала до Росії смартфони та кнопкові телефони Nokia.

У 1990-х бренд завоював у Росії та інших країнах СНД велику популярність завдяки своїм кнопковим мобільним телефонам, які вважалися "невбиваними", проте з появою смартфонів ситуація погіршилася.

2013 року Microsoft купила мобільний підрозділ Nokia разом із ліцензіями на безліч патентів за 5,44 млрд євро, а за три роки продала частину бізнесу, пов'язану з виробництвом кнопкових телефонів, фінській HMD Global Oy та FIH Mobile — входить до китайської Hon Hai Technology Group.

Як зазначає видання, незважаючи на всі зусилля, бренд Nokia так і не зміг завоювати значну частку ринку РФ.

Виручка "Ейчемді Мобайл Рус" за 2021 рік склала всього 98 млн рублів при чистому прибутку 2 млн рублів. Для порівняння, російський постачальник Samsung ("Самсунг Електронікс Рус Компані") за той же період отримала 288 млрд рублів і 6,5 млрд рублів відповідно, тобто приблизно втричі більше.

Джерело: tsn.ua

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