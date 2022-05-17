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Російські і білоруські телеканали не зможуть транслювати Олімпіади 2026 і 2028 років

Російські і білоруські телеканали не зможуть транслювати Олімпіади 2026 і 2028 років

Російські та білоруські телеканали не зможуть показати Олімпійські ігри 2026 та 2028 років: Міжнародний олімпійський комітет не допустив мовників з обох країн до участі у тендері на придбання телевізійних прав.

Про це йдеться в оновленій заяві МОК.

У лютому МОК опублікував список із країн, які запрошені до участі у тендері, - заявки приймалися до 25 квітня.

Згідно з оновленням на сайті, Росія та Білорусь були виключені з числа претендентів через порушення Олімпійського перемир’я.

"ЗМІ з цих країн нині виключені з тендерного процесу", - йдеться в повідомленні МОК.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, а літні Ігри 2028-го - у Лос-Анджелесі, США.

Источник: epravda.com.ua

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