Російські і білоруські телеканали не зможуть транслювати Олімпіади 2026 і 2028 років
Російські та білоруські телеканали не зможуть показати Олімпійські ігри 2026 та 2028 років: Міжнародний олімпійський комітет не допустив мовників з обох країн до участі у тендері на придбання телевізійних прав.
Про це йдеться в оновленій заяві МОК.
У лютому МОК опублікував список із країн, які запрошені до участі у тендері, - заявки приймалися до 25 квітня.
Згідно з оновленням на сайті, Росія та Білорусь були виключені з числа претендентів через порушення Олімпійського перемир’я.
"ЗМІ з цих країн нині виключені з тендерного процесу", - йдеться в повідомленні МОК.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, а літні Ігри 2028-го - у Лос-Анджелесі, США.
Источник: epravda.com.ua