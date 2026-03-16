російські бізнеси масово міняють англійські вивіски, витрачаючи місячні доходи

На росії з березня почали діяти нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності. Відтепер усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах та маркетплейсах мають бути виключно російською. Латиниця та «недостатньо російські» слова кирилицею – під забороною.

Для підприємців це стало справжнім ударом по бюджету. Малий бізнес змушений терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та сайти, витрачаючи десятки тисяч рублів лише на дизайн і друк. Великі мережі стикаються з мільйонними витратами, адже доводиться переоформлювати сотні магазинів та рекламних матеріалів.

Власники малого бізнесу вже скаржаться, що зміна вивісок і брендингу «з’їдає» доходи за кілька місяців. Наприклад, студії та кафе змушені повністю переглядати айдентику і навіть змінювати назви, бо старі терміни не відповідають новим правилам. Спроби захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдаються, тож витрати ще більші.

Крім фінансового тиску, закон створює й юридичну невизначеність. Власники бізнесу не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – «ненормативні». Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів.

Для малого бізнесу це нова реальність: висока ціна ребрендингу, бюрократія та постійний страх перед органами, які контролюють кожен крок. Нова державна ініціатива фактично перетворює кожну вивіску на потенційну фінансову пастку.

Джерело: szru.gov.ua

