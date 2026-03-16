Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 52

російські бізнеси масово міняють англійські вивіски, витрачаючи місячні доходи

На росії з березня почали діяти нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності. Відтепер усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах та маркетплейсах мають бути виключно російською. Латиниця та «недостатньо російські» слова кирилицею – під забороною.

Для підприємців це стало справжнім ударом по бюджету. Малий бізнес змушений терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та сайти, витрачаючи десятки тисяч рублів лише на дизайн і друк. Великі мережі стикаються з мільйонними витратами, адже доводиться переоформлювати сотні магазинів та рекламних матеріалів.

Власники малого бізнесу вже скаржаться, що зміна вивісок і брендингу «з’їдає» доходи за кілька місяців. Наприклад, студії та кафе змушені повністю переглядати айдентику і навіть змінювати назви, бо старі терміни не відповідають новим правилам. Спроби захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдаються, тож витрати ще більші.

Крім фінансового тиску, закон створює й юридичну невизначеність. Власники бізнесу не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – «ненормативні». Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів.

Для малого бізнесу це нова реальність: висока ціна ребрендингу, бюрократія та постійний страх перед органами, які контролюють кожен крок. Нова державна ініціатива фактично перетворює кожну вивіску на потенційну фінансову пастку.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нового іранського аятолу Моджтабу Хаменеї після поранення вивезли на лікування до москви, - кувейтська газета Al Jarida
Сегодня 09:31    34
Іноді антикорупційні розслідування намагаються подати так, ніби головна проблема — не можливі зловживання, а сам факт їх викриття
Сегодня 09:04    37
Окупанти в Криму почали підготовку до призову на 2026 рік
Сегодня 08:56    54
Топ-5 фейків минулого тижня
Сегодня 08:47    49
росіяни уже прийняли на озброєння нові дрони власного виробництва
Сегодня 08:44    56
Харківщина 16 березня
Сегодня 08:41    49
Парламент Естонії ратифікував конвенцію про створення комісії для компенсації збитків Україні
Сегодня 08:37    44
Мілітаризація дітей: «Зарниця 2.0» охопить 20 тисяч підлітків на ТОТ
Сегодня 08:14    67
Оперативна інформація станом на 08:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    46
США затримують поставки зброї Україні через Близький Схід, а мирні переговори "провалилися", — FT
Сегодня 08:00    48
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 