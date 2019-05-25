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Російська компанія «Яндекс» купила права на серіал «Слуга народу»

Російська компанія «Яндекс» купила права на серіал «Слуга народу»

Російська компанія «Яндекс» купила права на український серіал «Слуга народу» із теперішнім президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє російське видання «Ведомости» із посиланням на представника «Яндексу».

Серіал можна буде дивитися за підпискою на сервісі «Кінопошук» («Кинопоиск»).

В «Яндексі» зазначили, що купили права на показ «Слуги народу» в міжнародного дистрибьютора Eccho rights.

У компанії «Студія 95» повідомили «Ведомостям», що серіал заблокований на офіційному YouTube-каналі «Слуги народу». Її представник запевнив, що це тимчасовий захід, пов’язаний із вирішенням юридичних питань, а тому серіал скоро знову буде доступний глядачам у Росії.

«Швидше за все, «Студія 95» прибрала серіал з безкоштовного показу на YouTube після того, як міжнародний дистрибутор домовився з «Яндексом» про показ за підписку», – пишуть «Ведомости».

Втім в Україні серіал доступний на YouTube і зараз.

Серіал «Слуга народу» складається із трьох сезонів. Зеленський грає в серіалі роль президента України Василя Голобородька.

Дебютний із сезонів був показаний восени 2015 року. Останній сезон показали наприкінці березня, за кілька днів до першого туру виборів президента України.

Із весни 2017 в Україні діє заборона на сервіс «Яндекс», а також сайти групи Mail.Ru, російські соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Вони були визначені РНБО, як такі, що «загрожують національній безпеці» України.

Источник: radiosvoboda.org

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