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Россия на продаже С-400 Турции потеряла миллионы долларов

Россия на продаже С-400 Турции потеряла миллионы долларов

Россия снова спотыкается на торговле в национальных валютах, теряя миллионы долларов на ровном месте.

Россия продолжает в попытке дедолларизации своей экономики, что-либо противопоставить одной из основных конвертируемых валют в мире, а потому, мечась от юаня к рупии, от тенге к лире, теряет миллионы долларов на нестабильности других денежных единиц. И в очередной раз, вашему вниманию сказ о том, как великие российские манагеры превозмогли коварный американский доллар.

Так, стало известно, что Турция частично провела оплату России за поставку ЗРС С-400 в своей национальной валюте – турецкой лире. О том какую часть оплатила Анкара именно в лирах, не уточняется, но напомню, что стоимость четырех поставленных дивизионов составляет $2,5 млрд.

Что интересно, это не последняя сделка, которая будет проводиться между двумя странами в национальных валютах, а лишь первая крупная. А дальше… А что дальше?

Россия уже не в первый раз спотыкается на своей злосчастной дедолларизации. Например, переводя доллары в юани из закромов золотовалютных резервов, Центробанк РФ потерял на нестабильности китайской национальной валюты, грубо говоря, около $10 млрд. Продавая Индии за рупии фрегаты проекта 11356, Россия не только отдала их намного дешевле, чем сама потратила на строительство, но и из-за курсовой нестабильности рупии потеряла десятки миллионов долларов.

Что же до С-400, да, говорить о доли турецкой лиры в этой сделке мы не можем, пока не разглашают, но уверен, что это отнюдь не доли процента. Это существенная сумма в валюте, которая на сегодняшний день названа самой нестабильной после аргентинского песо. Для понимания, среди развивающихся стран, аргентинский песо это самое дно. Но не совсем. Ниже – турецкая лира.

Собственно, отличная сделка и – так держать! Турции, с надвигающейся волной негодования Минфина США такое сотрудничество очень кстати, а вот России… Ну, вы поняли!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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Темы: впк, россия

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