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Россия не попала в топ-10 торговых партнеров Китая

Россия не попала в топ-10 торговых партнеров Китая

Пока российские чиновники отчаянно демонстрируют лояльность Китаю, а госТВ убеждает телезрителей в стратегическом союзе двух стран, Россия остается «карликом» для Пекина на экономической карте мира.

Китай для России - крупнейший поставщик товаров, обеспечивающий 20% всего импорта ($72 млрд).

Россия же занимает лишь 2,4% в китайском экспорте объемом $3 трилллиона и не входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров. Даже в Мексику китайские компании продают в 1,5 раза больше, не говоря уже о США.

Именно поэтому Китай сокращает экспорт в Россию (на 38% год к году): китайские компании, очевидно, боятся потерять доступ к американскому и европейскому рынку и готовы пожертвовать российским, роль которого «экстремально мала», пишут экономисты Йельского университета.

Джерело: https://t.me/finanz_ru/15727

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