Россия осталась без алкогольных брендов

Алкогольные бренды Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan больше не будут представлены на рынке россии. Британский владелец объявил об уходе из-за санкций.

Об этом пишет Guildhall.

После начала вторжения в Украину компания Diageo приостановила поставки в россию. Diageo — крупнейший в мире производитель элитного алкоголя. Продукция компании поставлялась в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров в рф.

Ранее компании Heineken, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev решили покинуть российский рынок.

Российские рестораторы продолжают делать выбор в пользу импортных напитков. Поэтому, в текущей ситуации, зарубежный алкоголь может попасть в россию лишь с параллельным импортом. Но пока он в список товаров не включен.

Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из россии.

Параллельный импорт — это неконтрафактный продукт, ввезенный из другой страны без разрешения владельца интеллектуальной собственности. Параллельный импорт часто называют серым продуктом, и он связан с вопросами международной торговли и интеллектуальной собственности. Россия использует параллельный импорт для обхода санкций, выкупая продукцию у стран «ближнего зарубежья», которые законно импортируют продукцию.

Источник: sprotyv.info

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