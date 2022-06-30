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Россия осталась без алкогольных брендов

Россия осталась без алкогольных брендов

Алкогольные бренды Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan больше не будут представлены на рынке россии. Британский владелец объявил об уходе из-за санкций.

Об этом пишет Guildhall.

После начала вторжения в Украину компания Diageo приостановила поставки в россию. Diageo — крупнейший в мире производитель элитного алкоголя. Продукция компании поставлялась в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров в рф.

Ранее компании Heineken, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev решили покинуть российский рынок.

Российские рестораторы продолжают делать выбор в пользу импортных напитков. Поэтому, в текущей ситуации, зарубежный алкоголь может попасть в россию лишь с параллельным импортом. Но пока он в список товаров не включен.

Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из россии.

Параллельный импорт — это неконтрафактный продукт, ввезенный из другой страны без разрешения владельца интеллектуальной собственности. Параллельный импорт часто называют серым продуктом, и он связан с вопросами международной торговли и интеллектуальной собственности. Россия использует параллельный импорт для обхода санкций, выкупая продукцию у стран «ближнего зарубежья», которые законно импортируют продукцию.

Источник: sprotyv.info

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