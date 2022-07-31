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Россия переводит доллары в Турцию для строительства атомной электростанции стоимостью 20 миллиардов долларов

Россия переводит доллары в Турцию для строительства атомной электростанции стоимостью 20 миллиардов долларов

Часто мы пытаемся судить о геополитических вопросах имея минимум информации. Например, часто можно услышать неподдельное удивление, почему Турция, при том, что не поддерживает аннексию Крыма, не очень активно выступает против россии. Иногда это объясняется личными характеристиками. Мол, автократ автократу глаз не выколет.

Один из ответов на этот вопрос – экономика. Например, именно Союз построил в Турции в 70-х нефтеперерабатывающий завод. Догадайтесь, чьей нефтью он заполняется? Сейчас же 25% сырой нефти приходит из рф, 45% газа Турция покупает в рф. Но это не все.

С 2018 года “росатом” строит на средиземноморском побережье Турции атомную станцию. Пуск ее четырех реакторов обеспечит 10% всей потребности Турции в электроэнергии. Ее стоимость 20 млрд долларов. И, о совпадение! Вчера стало известно, что 5 млрд долларов росатом перевел турецкому подрядчику как раз после того как было заключено “зерновое соглашение”. Собственно, источник Bloomberg так и сказал.

Цитата: “Один из чиновников назвал этот транш жестом доброй воли со стороны российского президента владимира путина, который решил отметить роль Эрдогана в этой исторической сделке”

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/russia-is-wiring-dollars-to-turkey-for-20-billion-nuclear-plant?cmpid=BBD072922_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220729&utm_campaign=bloombergdaily)

Джерело: https://t.me/blacklampa/6760

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