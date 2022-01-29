Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 192

Россия резко сокращает поставки нефти в ЕС вслед за газом

Россия резко сокращает поставки нефти в ЕС вслед за газом

Россия сокращает поставки нефти в Евросоюз вслед за экспортом газа, объемы которого рухнули на 40% в первые недели 2022 года.

В феврале из европейских портов «Транснефти» в западном направлении будет отправлено 6,5 млн тонн «черного золота», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на график отгрузок.

Объемы морского экспорта снизятся на 14%, или почти 1 млн тонн, относительно января, несмотря на запланированный рост добычи (+100 тысяч баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+).

В порту Усть-Луги запланировано сокращение поставок на 21%, до 1,9 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн приходится на нефть российских компаний (-16%).

Экспорт из Приморска, согласно графику, уменьшится на 19%, до 3 млн тонн.

Сокращение нефтяных потоков из портов ударит прежде всего по западноевропейским странам, которые остаются крупнейшим рынком сбыта для российских нефтяников: суммарно Германия, Нидерланды, Финляндия и Прибалтика потребляют каждый третий уходящий на экспорт баррель.

При этом для юга Европы экспорт даже чуть вырастет: из Новороссийска танкеры должны вывезти 1,6 млн тонн (+13%).

Впрочем, экспорт непосредственно российских нефтяных компаний из Новороссийска составит лишь 0,82 млн тонн (+21%). А его рост — на 0,14 млн тонн — не компенсирует провал в балтийских портах, который составит почти 1 млн тонн.

Рынок нефти уже находится в дефиците (спрос выше добычи), а кроме того — нервничает в связи с геополитическим риском будущих поставок из России, указывает аналитик ING Уоррен Паттерсон: из-за этого сорт Urals вместо традиционной скидки торгуется с премией к Brent, которая достигла 1,2 доллара за баррель.

По данным Argus, в среду цена Urals достигала 91,25 доллара на северо-западе Европы и 92,38 доллара — в Средиземноморье. Оба значения — рекордные с октября 2014 года.

Сокращение российских нефтяных поставок, впрочем, меркнет по сравнению с падением экспорта газа, которое с наступлением зимы приобрело обвальный характер.

Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января «Газпром» экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 млрд кубометров — на 41% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Поставки в Евросоюз упали на треть относительно октября и 43% по сравнению с прошлым летом, оценивает Saxo Bank. Российский газ Европа заменяет сжиженным, импорт которого достиг 2-летнего максимума (300 млн кубометров в сутки) и почти в 6 раз превысил поставки «Газпрома».

«Газпром», напомним, прекратил продажи газа на спотовом рынке ЕС сверх долгосрочных контрактов в августе прошлого года — через несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС.

По итогам прошлого года экспорт газа из России в ЕС оказался минимальным за 6 лет — 145,5 млрд кубометров.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США закликали Китай вплинути на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну
Сегодня 08:16    192
Медведев поломал игру Путина с ракетными базами на Кубе и Венесуэле
Сегодня 07:44    391
Скільки і які війська Росія стягнула на кордон з Україною
Сегодня 07:02    214
Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців
Сегодня 06:10    343
"Настав момент відстояти Україну": відомий британський мільярдер закликав світовий бізнес об'єднатися проти Путіна
28.01.2022 11:37    353
МОК категорично ответил на решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде-2022
28.01.2022 10:58    627
Кремль відповів, що США не врахували їхню основну вимогу. Чекають, що скаже далі Путін
28.01.2022 09:21    302
Молдова продолжит добиваться вывода войск РФ из Приднестровья
28.01.2022 08:17    213
США ответили России по «гарантиям безопасности»: главное из заявлений Блинкена
28.01.2022 06:09    526
Боль и стыд, – дочь Снежаны Егоровой, которая поддерживает Путина, прокомментировала ее позицию
27.01.2022 10:42    753
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 