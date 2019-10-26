Россия закупит в Китае партию лицензионных копий "кукурузника"

Китай поставит в Россию партию легких многоцелевых самолетов Y5B (Y-5BG), являющихся лицензионной копией советского самолета Ан-2. Самолеты закупаются в интересах неназванной компании из Уральского региона РФ. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на китайскую газету Шицзячжуан Дэйли.

По информации китайского издания, на прошедшей в середине октября этого года в провинции Хэбэй выставке авиации общего назначения было подписано предварительное соглашение между ПАО Туполев и AVIC Tongfei North China Aircraft Industry Company, Ltd. о поставке неназванному оператору из Уральского региона России партии легких многоцелевых самолетов Y5B (возможно, модернизированного Y-5BG), который является лицензионной копией советского самолета Ан-2. Речь в соглашении идет о десяти самолетах.

Издание пишет, что самолеты будут поставлены в Россию двумя партиями и в дальнейшем будут использованы в интересах сельского и лесного хозяйства и предотвращения лесных пожаров.

Как ранее сообщалось, в России намерены создать новый легкий многофункциональный самолет (ЛМС) на замену знаменитому "Ан-2". Разработкой ЛМС займется компания "Байкал-Инжиниринг", выбранная по итогам открытого конкурса. Первый опытный образец самолета для статических испытаний должен быть готов до декабря следующего года.

О решении замены Ан-2 новым самолетом было заявлено в августе этого года. Сообщалось, что будет разработан легкий многоцелевой самолет, способный обеспечить пассажирские и грузовые перевозки на региональном уровне. Также было заявлено, что планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника", выпускаться не будет, а наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

Источник: topwar.ru

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