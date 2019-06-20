Россияне стали чаще покупать водку в маленьких бутылочках

Россияне всё чаще предпочитают покупать водку в малой таре. На бутылочки объёмом 0,1 или 0,25 литра приходится почти четверть всех продаж водки, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные производителей.

За последний год, по данным компании «Nielsen Россия», продажи алкоголя в малой таре выросли на 5% в натуральном и на 4% в денежном выражении. Рост продолжается второй год подряд. Представительница компании Nielsen Россия Ольга Дашкевич объясняет эту тенденцию ценовой доступностью водки в маленьких бутылочках.

Представитель компании «Татсприртпром» отмечает, что россияне также стали чаще покупать маленькие бутылочки с коньяком. Эксперт считает это следствием снижения покупательской способности: люди вынуждены либо переходить на дешёвый и некачественный алкоголь, либо покупать алкоголь в меньших объёмах.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отмечает, что в России меняется культура потребления водки. У людей нет времени, чтобы распивать водку в компании друзей, поэтому они забегают после работы в магазин, покупают маленькую бутылочку водки, снимают стресс и идут домой.

По словам Вадима Дробиза, директора ЦИФРРА, люди в кризисные периоды чаще пьют в одиночестве, поэтому предпочитают маленькие бутылочки. Этот эксперт не склонен объяснять любовь россиян к малой таре экономией.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»