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Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день

Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день

Война с Украиной, санкции Запада и сжатие платежеспособного спроса вызвали тяжелый некроз в реальном секторе российской экономики.

113,5 тысячи коммерческих предприятий закрылись в стране с марта по июнь, когда в отношении экономики были введены жесточайшие западные санкции, подсчитали аналитики (https://www.moscowtimes.nl/2022/07/18/rossiiskii-biznes-vimiraet-so-skorostyu-tisyacha-kompanii-v-den-a22373) аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Темпы вымирания бизнеса — в среднем по 930 компаний в день — ускорились на 17,5% год к году и вплотную приблизились к рекорду, установленному в период пандемии (137,9 тысячи компаний за 4 месяца).

#путин_всех_переиграл

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15667

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