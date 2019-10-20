Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 33

Российский олигарх добывает в Украине сырье для изготовления оружия в РФ — СМИ

Российский олигарх добывает в Украине сырье для изготовления оружия в РФ — СМИ

В санкционный список СНБО не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске

Компании приближенного к президенту России Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его оборонным предприятиям РФ для производства оружия.

Об этом сообщили "Схемы".

Известно, что в мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему запретили въезд в Украину, а также заблокировали активы на ее территории и запретили выводить из них деньги.

Всего в этот перечень попали три его предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них– московский офис "Русала".

При этом среди компаний, которые контролирует Дерипаска, журналисты назвали кипрскую United Company Rusal Silicon Limited иееконечногобенефициараEmergofin BV. Эти компании почему-то под санкции не попали.

Российский олигарх добывает в Украине сырье для изготовления оружия в РФ — СМИ

В Службе безопасности Украины журналистам не объяснили, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.

"Компания UnitedCompanyRusalSiliconLimited с 2011 года является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов". Компания добывает в Сумской области кварцит и вывозит его для оборонной промышленности в России", — говорится в расследовании.

Более того, на официальном сайте "Кремний-Урал" указано, что они "производят кремний из кварцита, который добывают на Глуховском карьере Банического разреза (Украина), который входит в состав "Русала". О сотрудничестве с россиянами, как с компанией, которая находится "под общим контролем", пишет в своем финансовом отчете сам карьер.

Напомним, в мае 2018 года российского олигарха Олега Дерипаску включили в санкционный список СНБО.

В марте 2019 года санкционный список пополнился компанией EN+ Group и другими предприятиями Дерипаски.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как заработать на борьбе с коррупцией. Полезно знать
Сегодня 06:10    75
Коломойський двічі програє у справі Приватбанку. Що це означає?
19.10.2019 11:44    239
Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар
19.10.2019 10:27    101
Конец эпохи уплаты налогов - British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
19.10.2019 10:02    253
Ракетные разработки Украины пугают российских реваншистов
19.10.2019 09:14    185
«Нафтогаз» вимагатиме від «Газпрому» 11 мільярдів доларів за припинення транзиту – Вітренко
19.10.2019 08:51    111
“Укрпоборонпром” співпрацює з правоохоронними органами в рамках росзлідування відкритих кримінальних проваджень щодо можливих розкрадань на ДОЗ
19.10.2019 08:40    93
Первые результаты работы нового рынка электроэнергии: что произошло и как это исправить
19.10.2019 07:34    361
Росія готує війська до широкомасштабної агресії проти України - Генштаб
19.10.2019 06:08    617
Підписан указ про мораторій на перевірки ФОПів
18.10.2019 10:40    270
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 