Росію захлеснуло цунамі дефолтів

Протягом року 20–25 російських компаній можуть оголосити дефолт за облігаціями через санкції та відплив інвесторів, прогнозують експерти рейтингового агентства «Експерт РА».

На початку 2022 року агентство допускало дефолти семи компаній, але їхня фактична кількість вже перевищила цю планку, пише РБК з посиланням на огляд аналітиків. У зоні ризику знаходяться компанії, які пропонували високоприбуткові облігації, що передбачають підвищення ставки за купонами вище за ключову ставку ЦП мінімум на 5 процентних пунктів.

За підсумками дев'яти місяців поточного року кількість дефолтних подій (невиплата купонів та погашень, невиконання оферт) вже досягла 194 – найбільшого значення за 10 років статистики. За весь 2021 рік було лише 178 дефолтних подій. "Російський облігаційний ринок зростав до стану, коли подія дефолту перейшла з розряду екзотики в розряд постійного ризику, з яким інвестору потрібно вміти працювати", - пояснюють аналітики.

На дефолти очікують не великі компанії з першого ешелону, які зберігають доступ до рефінансування і можуть розраховувати на держпідтримку, а компанії другого порядку, говорить інвестиційний стратег КК «Арікапітал» Сергій Суверов . Однак, за словами портфельного керуючого КК «Альфа-Капітал» Євгена Жорніста , не можна однозначно стверджувати, що в другому ешелоні всі компанії фінансово нестійкі.

«Минулого року у нас уже був кейс із «Роснано», яка вважалася компанією першого ешелону як державна, але вони так усіх налякали, що там облігації сильно впали», — нагадав Жорніст. «Чорний лебідь» може з'явитися в будь-якому потерпілому від санкцій сегменті, наприклад, у девелопменті, підтверджує член ради Асоціації власників облігацій Ілля Винокуров .

При цьому ринок облігацій зараз знаходиться практично на історичному максимумі - його обсяг становить 17560000000000 руб. (За підсумками 2021 року дорівнював 17,6 трлн). Після падіння до 16700000000000 руб. ринок відновився за рахунок емітетів першого ешелону (рейтинг ААА), для яких санкції закрили можливість позичати на зовнішніх ринках, пояснюють аналітики. Такі компанії забезпечили понад половину всіх розміщень облігацій.

Складнощі виникають у компаній-дебютантів 2018-2021 років, за якими вдарили санкційний шок та відтік клієнтів у банківські депозити після підвищення ключової ставки ЦП до 20%. На даний момент ЦБ опустив ставку до 7,5%, але при зворотному перетіканні ліквідності з депозитів в облігації інвестори розглядатимуть надійніших емітентів.

«Приплив інвесторів ринку облігацій може становити 400–800 млрд крб. протягом кількох місяців», — каже молодший директор із корпоративних рейтингів агентства «Експерт РА» Михайло Ніконов .

Щоб отримати частину цих коштів, компаніям другого ешелону доводиться обіцяти інвесторам більшу прибутковість. За дев'ять місяців 2022 року середній рівень доходностей у сегменті високоприбуткових облігацій зріс із 11,4% до 18,4%. Така премія зберігатиметься, поки геополітичні та макроекономічні перспективи Росії не стануть більш передбачуваними, зазначає Ніконов. При цьому премії можуть зрости. "Основні ризики до цього лежать у площині геополітики", - пояснив він.

Але навіть обіцянки високої прибутковості не дозволяють новим компаніям, які на 100% спираються на роздріб та залежать від рефінансування, розміщувати облігації та здійснювати запозичення. Аналітики констатують, що бум розміщень високоприбуткових облігацій завершено і ринок найближчого року «недолічиться нових імен».

Джерело: charter97.org

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