Ротбанд - еталон качества

Ротбанд - это гипсовая смесь, предназначенная для штукатурных работ. Использование модифицированных добавок позволяет значительно увеличить адгезию, трещиностойкость, пластичность материала. На рынке представлен ротбанд различных цветов, что обусловлено содержанием природных примесей в гипсовом камне. Однако цвет смеси не влияет на качество раствора. Встречаются белый, серый и даже розовый ротбанд. Данная смесь обладает отличными характеристиками звукопоглощения, устойчива к воздействию влаги и климатических воздействий.

Область применения

Штукатурная смесь ротбанд имеет широчайший спектр применения. Она используется для оштукатуривания кирпичных, бетонных стен, перегородок из пенобетонных блоков, а также поверхностей из пенополистирола. Однако наибольший эффект достигается при работе с бетонными стенами и потолками, так как материал содержит значительное количество современных добавок, его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Технические характеристики

Цвет: серый, белый, розовый.

Расход смеси: 2кг на литр воды.

Расход на квадратный метр: 0. 9кг на 1м2 (толщина слоя 1мм).

Рекомендуемая толщина использования: от 5мм - до 5см.

Время использования раствора: 90минут.

Высыхание поверхности: до 7дней.

Температура воздуха при проведении работ: от +5 до +30 градусов Цельсия.

Упаковка и хранение

Штукатурная смесь Ротбанд фасуется в мешки по 30кг, 10кг, 5кг. Завод изготовитель применяет уникальное цветовое оформление, голограммы, и что самое важное- каждый мешок имеет точную дату изготовления вплоть до минуты. Этим завод изготовитель страхует себя от возможных подделок, так как все кустарные производства не имеют возможности проставлять даты на каждом мешке. Хранится ротбанд по возможности на деревянных поддонах.

Что обеспечивает надежную вентиляцию вокруг мешков. В закрытой таре штукатурная смесь храниться 6 месяцев. При нарушении упаковки рекомендуется использовать данные мешки в первую очередь.

Порядок выполнения работ

Очистка основания. Поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнения. Все элементы основания, которые держаться не надежно должны быть удалены. Если есть металлические включения, то их необходимо обработать гидроизоляционными материалами. От качества обработки основания зависит надежность и долговечность выполняемых работ. Грунтовка поверхности. Имеет огромное значение способность поверхности к впитыванию влаги. Чтобы избежать неравномерного высыхания оштукатуренной поверхности необходимо предварительно обработать ее грунтовкой либо бетонконтактом. Стена из керамического и силикатного кирпича обрабатываются грунтовкой. Вы можете использовать грунтовку, рекомендуемую заводом, либо любую другую сходного качества. Бетонные стены, а также стены предварительно оштукатуренные цементной штукатуркой, перекрытия из пенополистерола, необходимо обработать бетонконтактом. После обработки поверхности необходимо дать ее просохнуть. Так же не допускается последующее запыление поверхности, что ведет к ухудшению сцепления штукатурного раствора с основанием. Установка маячков. На предварительно подготовленный поверхность устанавливается штукатурный маячковый профиль. Как правило, для этих работ используют профиль с высотой подъема 6мм. На поверхность небольшими порциями наносят готовый раствор штукатурки ротбанд. Поверх прикладывают маячки и вдавливают их на необходимую глубину. Все маячки на стене выравниваются в одну плоскость. Расстояние между маячками не должно превышать длины правила, но в основном составляет 30см. После того, как все маячки на стене выровнены, необходимо дать застыть раствору. Также необходимо подготовить углы. Для этого используют угловой перфорированный профиль. (оцинкованный и алюминиевый уголок). В нескольких местах на внутреннюю сторону уголка наносится штукатурная смесь. Затем уголок прижимается к стене. После этого его необходимо выровнять. Затем дать раствору засохнуть. Приготовление штукатурного раствора. Прежде всего понадобится таз. Рекомендуется использовать емкость объемом не менее 60 литров. Налить в емкость примерно 18-19литров воды. (это соответствует соотношению одного мешка штукатурки ротбанд). Сначала высыпать 5-6 мастерков со штукатурной смесью и тщательно перемешать. После этого необходимо высыпать оставшуюся смесь. Далее необходимо все перемешать до получения однородной пластичной массы. Можно при необходимости добавить либо воды, либо ротбанта для получения необходимой густоты. После начала штукатурных работ изменять консистенцию раствора нельзя. Также не допускается добавление каких-либо других компонентов в смесь. Нанесение раствора на поверхность. После изготовления раствора его необходимо в течении 20-25 минут нанести на основание. Раствор наносится штукатурным соколом или кельмой толщиной 5-50мм, при нанесении на стены. При нанесении на потолок толщина не должна превышать 15мм. При нанесении на потолок не допускается нанесение второго слоя. После нанесения раствора на потолок штукатурка разравнивается по направлению "от себя" зигзагообразными движениями. При нанесении ротбанта на стены допускается нанесение второго слоя. Для этого еще не застывший первый слой иссекается штукатурным гребнем. После высыхания раствора поверхность вновь обрабатывается грунтовкой. После этого можно наносить второй слой штукатурки. При работе с основаниями из пенополистирола, либо основаниями с ветхой структурой, необходимо использование стеклотканевой сетки с ячейкой 5мм. Выравнивание поверхности. После нанесения раствора на поверхность необходимо дождаться схватывания смеси. Это примерно 40-45 минут от составления штукатурки. После этого необходимо разравнять поверхность правилом либо широким шпателем, убирая излишки и заполняя впадины. Если поверхность готовится под окраску, то необходимо смочить оштукатуриваемую поверхность водой и затереть войлочной или губчатой теркой.

Это позволит убрать мельчайшие недостатки поверхности и придать ей идеальный вид. Это необходимо сделать в течение суток, но не раньше 3часов после составления смеси. Полученная поверхность не требует шпаклевания и пригодна под высококачественную окраску. При необходимости поверхность можно структурировать. Для этого еще не застывший раствор обрабатывается структурным валиком, жесткой щеткой или любым другим формовочным инструментом.

Инструменты

Строительный таз

Правило

Терка, губчатая затирка

Миксер

Штукатурный гребень

Рекомендации

Для получения хорошего результата необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Все инструменты должны быть чистыми. После использования их необходимо промывать водой.