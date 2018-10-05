Роздрібна торгівля в Україні зросла на 5,4%

Протягом 8 місяців поточного року оборот роздрібної торгівлі зріс на 5,4%

У січні—серпні 2018 року фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 5,4%.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на дані Держстату

У порівнянні з серпнем 2017 року обсяг обороту роздрібної торгівлі у серпні 2018 року зріс на 7,5%. Порівняно з попереднім місяцем оборот зріс на 5,7%.

Найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі з початку року спостерігався в Луганській, Донецькій, Полтавській, Закарпатській та Київській областях – на 27,9%, 13,3%, 10,8%, 10,2% та 10,0% відповідно.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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