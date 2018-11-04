Розетка зі штучним інтелектом дозволить економити електроенергію

Засновник стартапа Currant дізнався, що його будинок споживає більше кіловат, ніж сусідські. Щоб знайти «витік», Хесті Гренбері створив перехідник зі штучним інтелектом.

Currant - це маленька коробочка, яка вставляється в розетку і в яку можна увімкнути прилади. Цей перехідник враховує, скільки електроенергії споживає включений в нього прилад, а потім через додаток на телефоні дає господареві поради по енергоефективності.

Користувачів Currant може чекати чимало відкриттів, розповів Хесті Гренбері. Коли підприємець шукав причину перевитрати енергії в своєму будинку, він виявив, що його тостер споживає багато кіловат в фоновому режимі.

«Ми більше грошей витрачали, коли він не смажив нам хліб», - жартує Гренбері.

Додаток Currant може надсилати найрізноманітніші рекомендації, навіть щось накшталт: «Пропилососьте під холодильником».

Справа в тому, що якщо не прибирати пил, то через п'ять років холодильник стане на 40% менше енергоефективним. А господар будинку не помічає цього, тому що рахунок за електрику зростає поступово.

Керівник Currant запевняє, що його прилад відрізняється від аналогів точністю. Крім того, з ним просто економити на електроенергії, бо він сам вміє відключати найбільш «ненажерливі» прилади. А завдяки додатку господар може контролювати, що відбувається в його будинку.

«Наша мета - зробити це все якомога простіше, - зазначає Гренбері. - Якщо ви намагаєтеся переконати когось зробити щось корисне для навколишнього середовища, але це вимагає багато зусиль, то люди зазвичай роблять це якийсь час, а потім закидають».

Currant може відстежувати тільки прилади, включені в нього, не більше двох. Один апарат коштує $ 59,99.

Розумну розетку цієї осені також випустив Amazon. Прилад дозволяє віддавати голосові команди «недостатньо розумним» пристроям на зразок чайника або кавоварки.

Источник: elektrovesti.net

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