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Розетка зі штучним інтелектом дозволить економити електроенергію

Розетка зі штучним інтелектом дозволить економити електроенергію

Засновник стартапа Currant дізнався, що його будинок споживає більше кіловат, ніж сусідські. Щоб знайти «витік», Хесті Гренбері створив перехідник зі штучним інтелектом.

Currant - це маленька коробочка, яка вставляється в розетку і в яку можна увімкнути прилади. Цей перехідник враховує, скільки електроенергії споживає включений в нього прилад, а потім через додаток на телефоні дає господареві поради по енергоефективності.

Користувачів Currant може чекати чимало відкриттів, розповів Хесті Гренбері. Коли підприємець шукав причину перевитрати енергії в своєму будинку, він виявив, що його тостер споживає багато кіловат в фоновому режимі.

«Ми більше грошей витрачали, коли він не смажив нам хліб», - жартує Гренбері.

Додаток Currant може надсилати найрізноманітніші рекомендації, навіть щось накшталт: «Пропилососьте під холодильником».

Справа в тому, що якщо не прибирати пил, то через п'ять років холодильник стане на 40% менше енергоефективним. А господар будинку не помічає цього, тому що рахунок за електрику зростає поступово.

Керівник Currant запевняє, що його прилад відрізняється від аналогів точністю. Крім того, з ним просто економити на електроенергії, бо він сам вміє відключати найбільш «ненажерливі» прилади. А завдяки додатку господар може контролювати, що відбувається в його будинку.

«Наша мета - зробити це все якомога простіше, - зазначає Гренбері. - Якщо ви намагаєтеся переконати когось зробити щось корисне для навколишнього середовища, але це вимагає багато зусиль, то люди зазвичай роблять це якийсь час, а потім закидають».

Currant може відстежувати тільки прилади, включені в нього, не більше двох. Один апарат коштує $ 59,99.

Розумну розетку цієї осені також випустив Amazon. Прилад дозволяє віддавати голосові команди «недостатньо розумним» пристроям на зразок чайника або кавоварки.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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