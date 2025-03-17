Розкриті технічні характеристики американського автономного морського дрона USX-1 Defiant

США представили новий морський безпілотник USX-1 Defiant, який став ще одним кроком у розвитку автономних військових кораблів. Дрон створений у рамках програми No Manning Required Ship (NOMARS) Агентства DARPA, а його розробкою займалася компанія Serco, повідомляє Мілітарний.

Defiant має довжину 55 метрів і водотоннажність 240 тонн. Це повністю безекіпажний корабель, що відрізняється від попередніх прототипів, які могли управлятися вручну. Відсутність кают, камбузів і житлових приміщень дозволяє значно збільшити частку корисного навантаження.

Серед головних завдань Defiant — забезпечення високої операційної готовності, оскільки він має перебувати в морі 90% часу протягом року. Також дрон може здійснювати автономне дозаправляння, що вже було протестовано іншими морськими безпілотниками США.

Озброєння нового корабля поки не розкривається, проте концептуальні зображення вказують на можливість оснащення модулем BAE Adaptable Deck Launcher (ADL), який може запускати різні ракети — від зенітних ESSM до крилатих Tomahawk.

Defiant пройде двомісячні випробування, після чого його передадуть флоту для експлуатації. Отриманий досвід допоможе у створенні ще більшого безпілотного корабля — Large Unmanned Surface Vessel (LUSV), який матиме водотоннажність до 1700 тонн і значне ракетне озброєння.

Очікується, що такі кораблі посилять можливості ВМС США у Тихоокеанському регіоні, де основним стратегічним викликом є протистояння з Китаєм.

Джерело: noworries.news

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