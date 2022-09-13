Розмитнення авто в Україні: на скільки поповнився дорожній фонд після повернення мит

У липні та серпні 2022 року, після скасування "нульового розмитнення", дорожній фонд отримав 1,95 млрд грн з акцизів та мит на авто. Про це у своєму Telegram-каналі заявив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Зокрема, у липні надійшло 286,1 млн грн акцизу та 482,3 млн грн — мита. У серпні показники були на рівні 484,3 млн грн і 700 млн грн відповідно.

Скасування "нульового розмитнення"

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418 і повернули мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Головною особливістю скасування оподаткування стало "нульове розмитнення" транспортних засобів з-за кордону. Тепер цю нагоду скасували майже для всіх.

За час дії закону в Україну без сплати мита та акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн. Водночас закон №7418 звільняє від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто купує у власність легкові автомобілі, оснащені лише електричними двигунами (одним або декількома).

Джерело: focus.ua

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