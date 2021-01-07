Рівненський авторемонтний завод буде приватизований

ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" (РАРЗ), який рішенням Кабінету Міністрів був виключений зі складу концерну "Укроборонпром", очікує інвентаризація та передача Фонду державного майна.

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв відвідав підприємство в рамках робочої поїздки до Рівненської та Львівської областей та поспілкувався із колективом щодо шляхів прискорення приватизації.

Очільник Концерну нагадав, що концепція трансформації Укроборонпрому, в результаті якої буде створено сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління, передбачає передачу частини таких підприємств як РАРЗ до ФМДУ.

"Спілкуючись з представниками трудового колективу, я почув думку про те, що свої виробничі потужності завод вже не відновить і виконувати важливі для ОПК замовлення неспроможний", – зазначив гендиректор Укроборонпрому.

На сьогодні Рівненський автомобільний ремонтний завод фактично втратив своє значення для обороноздатності країни. На території заводу десятки років зберігається близько сотні одиниць автомобільної техніки, понад 5,5 тисяч агрегатів. Підприємство працює збитково, виробнича база застаріла, а державні замовлення на виконання профільних робіт відсутні з 2005 року. Все це призвело до росту боргів підприємства перед бюджетом, Пенсійним фондом, із виплати заробітної плати працівникам.

Юрій Гусєв також наголосив на тому, що процедура приватизації заводу обов’язково має передбачити погашення боргів із зарплати.

"Наразі наше першочергове завдання – забезпечити проведення інвентаризації та виконання рішення Уряду про передачу підприємства до ФДМУ. За результатами мого візиту я дав низку доручень", – заявив він.

Зокрема, вирішено створити спільну комісію із представників Укроборонпрому, Рівненської ОДА, Міноборони та колективу для проведення інвентаризації майна.

Як розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, на сьогодні можливості ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" практично не використовуються. Тому і адміністрація, і колектив підприємства зацікавлені у прозорій приватизації, адже люди зможуть отримати свої зароблені гроші, а майно при залученні інвестицій буде корисним для громади.

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1229 ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" разом з 16 іншими підприємствами виключено зі складу Концерну – 15 з них також будуть передані до Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації; ще одне перейде до сфери управління Міністерства оборони України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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