Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 102

Руководителю "Энергоатома" решили не давать 22 миллиона премии

Руководителю Энергоатома решили не давать 22 миллиона премии

В проекте финансового плана "НАЭК "Энергоатом" на 2019 год больше нет упоминания о премировании президента госпредприятия Юрия Недашковского в размере 21,6 миллиона гривен.

В протоколе согласования позиций Министерство финансов и Министерство экономразвития сообщили о намерении "Энергоатома" поднять выплаты президенту компании с 654 тыс грн до 2,45 млн грн в месяц. Это планировали устроить за счет премирования в размере 21,6 млн грн в течение года.

Минфин назвал необоснованным предложение "Энергоатома" добавить эту премию в контракт с Недашковским.

МЭРТ указал, что среднемесячные расходы на оплату труда президента вырастут в 3,8 раза по сравнению с планом на 2018 год. При том, что рост чистого финансового результата "Энергоатома" планируется достичь исключительно за счет увеличения тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на 35,5% и 7% соответственно при уменьшении планового объема отпуска электроэнергии на 0,7% и теплоэнергии на 22,6%.

"Энергоатом" учел претензии министерств и решил не увеличивать плату президенту, поскольку согласно постановлению НКРЭКУ от 12 декабря 2018 года №2-ДСК дополнительные расходы на оплату труда президента не предусмотрены в тарифах на отпуск энергии.

При этом уменьшение планов расходов на оплату труда президента не приведет к увеличению расходов на оплату труда других работников "Энергоатома".

Рост средней зарплаты по "Энергоатому" составит 35,7%, тогда как членам правления предусмотрено увеличение на 44% (с 117 до 169 тыс грн в месяц), административно-управленческих работников - на 48% (с 28 до 42 тыс грн).

В целом по "Энергоатому" планируется увеличить расходы на оплату труда 35,7 тысячи работников до 11,58 млрд грн.

По факту в 2018 году расходы на 31,9 тысячи атомщиков составляли 8,07 млрд грн.

Так, среднемесячная оплата труда одного работника возрастет с 19,9 тыс грн до 27 тыс грн.

Доходы "Энергоатома" в 2019 году планируют на уровне 59,53 млрд грн, что на 17,55 млрд грн больше плана на 2018 год.

Чистую прибыль планируют в размере 7,12 млрд грн, тогда как в прошлом году планировали в 22 раза меньше - 0,33 млрд грн.

Ранее ЭлектроВести писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) предлагает Кабинету Министров принять вариант компенсации разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли оператора действующих АЭС - НАЭК «Энергоатом».

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: минфин

Читайте ещё:

Мінфін: Публічна закупівля кохлеарних імплантів для дітей через систему ProZorro розпочнеться в кінці березня
20.03.2019 11:00    122
МВФ не скасував транш, але направить в Україну місію для перегляду програми через відміну статті про незаконне збагачення
20.03.2019 07:39    123
Мінфін прозвітував про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
19.03.2019 10:05    95
На пілот з реформування системи екстреної медичної допомоги у 2019 році передбачено 1 млрд гривень
15.03.2019 09:55    111
Кабінет Міністрів схвалив зміни до Податкового кодексу для удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів
14.03.2019 08:36    148
Відбулося друге засідання Робочої групи з вирішення проблемних питань співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
12.03.2019 09:21    105
Міністерство фінансів оголошує конкурси відбору на посади незалежних членів наглядових рад банків
08.03.2019 06:49    191
Стан виконання Державного бюджету у лютому 2019 року
03.03.2019 07:37    176
Мінфін: У 2019 році бюджетні кошти покриють потреби імплантаційного слухопротезування всім дітям із вадами слуху
28.02.2019 10:02    161
Міністр фінансів Оксана Маркарова відвідала з робочим візитом Державу Катар
24.02.2019 10:48    162
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 