Руководителю "Энергоатома" решили не давать 22 миллиона премии

В проекте финансового плана "НАЭК "Энергоатом" на 2019 год больше нет упоминания о премировании президента госпредприятия Юрия Недашковского в размере 21,6 миллиона гривен.

В протоколе согласования позиций Министерство финансов и Министерство экономразвития сообщили о намерении "Энергоатома" поднять выплаты президенту компании с 654 тыс грн до 2,45 млн грн в месяц. Это планировали устроить за счет премирования в размере 21,6 млн грн в течение года.

Минфин назвал необоснованным предложение "Энергоатома" добавить эту премию в контракт с Недашковским.

МЭРТ указал, что среднемесячные расходы на оплату труда президента вырастут в 3,8 раза по сравнению с планом на 2018 год. При том, что рост чистого финансового результата "Энергоатома" планируется достичь исключительно за счет увеличения тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на 35,5% и 7% соответственно при уменьшении планового объема отпуска электроэнергии на 0,7% и теплоэнергии на 22,6%.

"Энергоатом" учел претензии министерств и решил не увеличивать плату президенту, поскольку согласно постановлению НКРЭКУ от 12 декабря 2018 года №2-ДСК дополнительные расходы на оплату труда президента не предусмотрены в тарифах на отпуск энергии.

При этом уменьшение планов расходов на оплату труда президента не приведет к увеличению расходов на оплату труда других работников "Энергоатома".

Рост средней зарплаты по "Энергоатому" составит 35,7%, тогда как членам правления предусмотрено увеличение на 44% (с 117 до 169 тыс грн в месяц), административно-управленческих работников - на 48% (с 28 до 42 тыс грн).

В целом по "Энергоатому" планируется увеличить расходы на оплату труда 35,7 тысячи работников до 11,58 млрд грн.

По факту в 2018 году расходы на 31,9 тысячи атомщиков составляли 8,07 млрд грн.

Так, среднемесячная оплата труда одного работника возрастет с 19,9 тыс грн до 27 тыс грн.

Доходы "Энергоатома" в 2019 году планируют на уровне 59,53 млрд грн, что на 17,55 млрд грн больше плана на 2018 год.

Чистую прибыль планируют в размере 7,12 млрд грн, тогда как в прошлом году планировали в 22 раза меньше - 0,33 млрд грн.

Ранее ЭлектроВести писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) предлагает Кабинету Министров принять вариант компенсации разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли оператора действующих АЭС - НАЭК «Энергоатом».

Источник: elektrovesti.net

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