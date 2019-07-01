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С 1 июля в Украине вырос акциз на сигареты

С 1 июля в Украине вырос акциз на сигареты

С 1 июля 2019 года в Украине повышаются ставки акцизного налога на табачные изделия.

Согласно изменениям в Налоговом законодательстве, ставки акцизного налога выросли на 9%.

Ранее НБУ прогнозировал, что стоимость табачной продукции будет расти ускоренными темпами в связи с дальнейшим повышением ставок акцизных сборов.

Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре прошлого года, которые предусматривают повышение акциза на табачные изделия на 9% с 1 июля 2019 года.

По данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине за 2018 год выросли на 9,8%. Цены на сигареты за год выросли на 23-27%.

В структуре продажи продовольственных товаров и алкогольных изделий за 2018 год 5,1% занимают водка и ликеро-водочные изделия, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, табачные изделия - 6,9%.

 

Агентство Телевидения Новости

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