С 1 сентября в Украине все банки будут принимать поврежденные и изношенные банкноты: какие деньги можно сдавать

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил с 1 сентября всем украинским банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты, тогда как ранее это могли делать только уполномоченные банки.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка от 31 июля 2020 года №114 "Об утверждении изменений к правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет нацвалюты Украины", которое опубликовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 1 сентября.

Указывается, что соответствующим постановлением НБУ также распространил на инкассаторские компании требования, ранее относящиеся только к банкам, по изъятию и передаче сомнительных банкнот для исследований в НБУ, а также по изъятию и передаче банкнот, окрашенных специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранителям.

Кроме того, НБУ ввел требование по проведению банками и инкассаторскими компании учебных мероприятий для повышения уровня знаний сотрудников, работающих с наличностью относительно признаков подлинности и платежности банкнот (монет) гривни.

Согласно сообщению, соответствующим постановлением Нацбанк отменил норму о рассылке банкам плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет) в связи с тем, что на сайте центробанка размещена их электронная версия, а также уточнил определение ряда признаков изношенных и поврежденных банкнот.

В документе указывается, что к ним, в частности, относятся поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и разрезанные или разорванные банкноты, которые сохранили целую часть, площадь которой не меньше 55% начальной, а также банкноты, составленные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна с одной из частей не менее 50% начальной площади, при условии, что общая площадь этих частей - не менее 98% начальной.

К ним также относят банкноты с загрязнениями, пятнами, надписями, оттисками штампов (кроме печатей о погашении) площадью не более 400 кв. мм и банкноты, которые в результате загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости (за исключением банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей), указывается в постановлении.

Кроме того, изношенными являются обработанные специальными химреактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий, а также ламинированные и разрезанные на три и более частей (включая склеенные) банкноты.

Согласно документу, в этот список также входят разорванные на две части банкноты, на которых нет хотя бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не меньше, чем 55% начальной, банкноты, поврежденные во время чрезвычайного режима и банкноты, загрязненные химическими, радиоактивными или токсическими органическими веществами, которые при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

Завершают этот перечень банкноты, которые из-за повреждения огнем, водой, различными жидкостями имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной, либо, если в связи с этим создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить, поясняется в постановлении.

Агентство Телевидения Новости