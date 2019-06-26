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С 25 октября 2019 года в Украине введут новую банкноту — 1000 гривен

С 25 октября 2019 года в Украине введут новую банкноту — 1000 гривен

В Нацбанке признают снижение покупательской способности гривны, но акцентируют внимание на росте зарплат

В Украине введут новую банкноту — одну тысячу гривен. Нацбанк запустит ее в денежный оборот с 25 октября 2019 года, заявил председатель Нацбанка Яков Смолий. На лицевой стороне купюры изображен портрет выдающейся украинской личности — первого президент Украинской академии наук Владимира Вернадского: философа, естествоиспытателя, основателя ряда новых отраслей науки (геохимии, биохимии, радиогеологии). На обороте новых денег показано здание Президиума Национальной академии наук Украины.

«Новая банкнота наследует модернизированный ряд других наших банкнот — 200, 100 и 500 грн.», — уточнил Смолий.

Он назвал три причины появления тысячи гривен:

  1. удобство;
  2. экономическая целесообразность;
  3. экономия для государства и бизнеса.

В Нацбанке не скрывают, что появление нового максимального номинала доказывает планомерное обесценивание гривны, снижение ее покупателей способности. Действующий сейчас крупный номинал — 500 грн. — вводился в стране в 2006 году. В тот момент средний размер зарплаты украинца составлял 1000 грн., и мог выдаваться двумя купюрами.

Сейчас зарплаты подросли, но и покупательская способность этих денег сократилась.

«Среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках — объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз — до почти 380 млрд грн», — пояснил Яков Смолий.

Источник: ubr.ua

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