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С крупного перекрестка в Харькове пересаживают огромные ели (ФОТО)

С крупного перекрестка в Харькове пересаживают огромные ели (ФОТО)

​В Харькове приступили к реконструкции проблемной транспортной развязки на пересечении улиц Чкалова, Академика Проскуры и Белгородского шоссе. В рамках реконструкции решили пересадить деревья, которые попадают под проект строительства, сообщает "Редпост".

Отмечается, что ели с перекрестка решено пересадить на территорию Мемориала.

"Их берут, обкапывают, формируют ком, окутывают его мешковиной и сеткой, чтобы не развалился, и трейлером перевозят в зону высадки", - рассказал заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой" Андрей Дронь.

По его словам, елям более 50-ти лет. На пересадку одной ели у коммунальщиков уходит около двух дней. Чтобы деревья лучше прижились, их будут обрабатывать корнеобразующими составами, поливать водой и ежедневно за ними ухаживать. Андрей Дронь выразил надежду, что деревья приживутся на новом месте.

На Мемориале уже высадили первую ель.

С крупного перекрестка в Харькове пересаживают огромные ели (ФОТО)

С крупного перекрестка в Харькове пересаживают огромные ели (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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