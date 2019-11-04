С начала 2019 года НБУ купил на межбанке более $4 млрд

За октябрь регулятор купил на межбанке валюты почти на $425 млн

В течение января-октября 2019 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке валюты на $4581,5 млн и продал на $479,2 млн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила $4102,3 млн.

Указано, что в течение октября регулятор купил на межбанке валюты на $424,9 млн и продал на $231,0 млн. Сальдо сократилось до $193,9 млн.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле — $1271,1 млн.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до $30 млн в день для наращивания международных резервов Украины. Это на $10 млн больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.

Как сообщалось, в течение 30 сентября — 4 октября 2019 года Национальный банк Украины потратил $157,5 млн из международных золотовалютных резервов для сдерживания девальвации гривни.

Источник: delo.ua

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