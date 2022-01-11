С площади Свободы в Харькове убрали лошадей

Владельцам лошадей и пони, которые на площади Свободы катали на животных детей, запретили находиться на территории ярмарочного городка. Об этом сообщила администратор городка на площади Свободы Анастасия Камянская, пишет МГ "Объектив".

По ее словам, владельцы лошадей и пони никакого отношения к организаторам ярмарки не имеют, поэтому с 8 января им запрещено находиться ее на территории. За тем, чтобы на территории ярмарочного городка не было лошадей и пони, будут следить охранники.

"Дополнительно наняли еще один пост охраны, который будет следить, чтобы никого постороннего не было", - рассказала Анастасия Камянская.

Ранее экоактивист Артем Приходько опубликовал на своей странице в Facebook, как на площади Свободы эксплуатировали десяток лошадей: на них катали детей, а владельцы позволяли желающим фотографироваться с животными.

Экоактивисты сочли это нарушением закона №2351 о защите животных от жестокости и эксплуатации и потребовали убрать лошадей и пони с площади.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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