С сегодняшнего дня украинцы могут открывать счета в банках дистанционно

С сегодняшнего дня, 5 ноября, физические лица благодаря Системе BankID НБУ могут открыть счета в украинских банках, не посещая их.

Система предусматривает получение дистанционно не только административных, а и банковских услуг - например, открытие счета.

"Этот механизм предполагает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться при его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ. Его идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых клиент обслуживается (bank-to-bank). Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка", – пояснили в Нацбанке.

Для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются выполнение требований финансового мониторинга: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП/квалифицированная цифровая подпись; система BankID НБУ; копии документов, загруженные на сайт предоставителя услуг и подписанные ЭЦП клиента).

В Нацбанке уточнили, что "ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента согласно международных стандартов и законодательства Украины возлагается как на банк, который произвел идентификацию, так и на банк, использующий информацию, полученную с помощью средств Системы BankID. Со своей стороны банк обязан обеспечить в своей деятельности должное управление рисками с целью предотвращения использования услуг, которые он предоставляет, для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма".

НБУ также усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.

По состоянию на 1 января 2018 года свыше 13 млн физлиц-клиентов банков использовали дистанционное обслуживание своих счетов, в том числе с использованием системы клиент – интернет-банк. С 2016 года количество клиентов-физлиц, использующих дистанционное обслуживание своих счетов в банках, выросло более чем в три раза.

На портале государственных услуг сейчас доступно больше 70 государственных услуг, которые могут быть получены дистанционно. Вскоре планируется увеличение этого количества до 100 наиболее популярных.

К системе BankID подключены "Ощадбанк" и "Радабанк", ряд банков находятся на разных стадиях подготовки, тестирования и подключения.

Среди коммерческих участников наиболее заинтересованными являются мобильные операторы и небанковские финучреждения.

Агентство Телевидения Новости