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Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы

Квартира в Одессе, которую купил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, находится в доме, для строительства которого компанией "Кадорр" землю своим распоряжением выделил сам же Саакашвили.

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили купил квартиру в Одессе. "Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу." - написал он на своей страничке в соцсети и опубликовал видеоролик.

Фотографии с новоселья говорят о том, что квартира находится на верхнем этаже одной из номерных "жемчужин" - типовых многоэтажек, которые строительная компания "Кадорр" бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана строит по всей Одессе, в том числе с нарушением Генерального плана города. Квартира Саакашвили находится в "жемчужине" на Итальянском бульваре.

Часть опубликованных Михаилом Саакашвили фотографий из его новой квартиры сделаны еще в середине сентября 2019 года.

Примечательно, что эти дома построены на земельном участке, который в 2015 году сам же Саакашвили во время своей работы в Одесской областной администрации передал под застройку своим распоряжением. Согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Само распоряжение все еще можно скачать с официального сайта областной администрации.

Адрес Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство.

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы

Произошло это в то время, когда упомянутый Аднан Киван выступал одним из участников благотворительного фонда "На благо Одессы", за счет которого вел в 2015 году свою предвыборную кампанию кандидат в мэры Одессы от Саакашвили Саша Боровик, а сам Саакашвили использовал эти средства для своих личных нужд и для обслуживания своей команды.

Буквально за несколько дней до новоселья Саакашвили очень сильно возмущался застройкой Одессы высотками на "7-м телеканале", принадлежащем Аднану Кивану.

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы

Выглядит странно, что такой политический тяжеловес как Саакашвили не просто покупает квартиру, а покупает квартиру в доме, для которого сам же выделил землю, и который построил фактический спонсор его работы в Одесской области в 2015-2016 гг.

Кстати, преемник Саакашвили на посту председателя Одесской ОГА также в свое время обзавелся недвижимостью в Одесской области - он купил дом, после чего сразу подарил его девушке-сироте.

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы

Источник: uc.od.ua

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