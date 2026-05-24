Samsung уникнула масштабного страйку: працівникам виплатять мільярдні бонуси

Компанія Samsung Electronics змогла в останній момент уникнути великого страйку у своєму напівпровідниковому підрозділі, погодившись на безпрецедентну програму виплат для співробітників. Йдеться про розподіл близько 40 трильйонів корейських вон, що еквівалентно приблизно 26,6 мільярда доларів.

Залежно від посади та рівня співробітника суми будуть різними, однак у середньому працівники підрозділу з виробництва чипів можуть отримати близько 339 тисяч доларів бонусів протягом цього року. Для технологічної галузі це одна з найбільших компенсаційних програм за останні роки.

Samsung погодилася віддати працівникам понад 10% прибутку

За умовами нової угоди компанія направить 10,5% річного прибутку на бонуси для співробітників напівпровідникового підрозділу. Основна частина виплат буде здійснюватися у формі акцій компанії, а ще 1,5% прибутку Samsung виплатить готівкою.

Спочатку профспілка вимагала значно більше — близько 15% прибутку компанії. Водночас фінальна пропозиція Samsung усе одно перевищила умови, які, за інформацією корейських медіа, запропонував своїм працівникам конкурент SK Hynix, де бонуси становили близько 10% прибутку.

Найцікавіше те, що нова схема може діяти не одноразово, а протягом наступних 10 років, якщо компанія досягатиме визначених фінансових показників. Це серйозно змінює підхід Samsung до мотивації співробітників, адже раніше керівництво розглядало лише разову виплату.

Очікується, що працівники зможуть одразу продати приблизно третину отриманих акцій, тоді як решту дозволять реалізовувати поступово протягом наступних двох років.

Чому працівники Samsung погрожували страйком

Причина конфлікту напряму пов’язана з глобальним бумом штучного інтелекту. Через стрімкий розвиток AI-сервісів технологічні компанії масово скуповують пам’ять типу DRAM та HBM, яка використовується у серверах та AI-прискорювачах.

Саме ці компоненти сьогодні стали одним із найдефіцитніших товарів на світовому ринку напівпровідників. Виробляти такі чипи у великих обсягах здатні фактично лише три компанії: Samsung, Micron та SK Hynix.

На тлі шаленого попиту ціни на пам’ять різко зросли, а прибутки виробників чипів досягли рекордних значень. За даними корейських джерел, вже у першому кварталі 2026 року напівпровідниковий бізнес забезпечив близько 94% усього операційного прибутку Samsung.

Саме тому працівники почали вимагати, щоб компанія поділилася частиною надприбутків із персоналом. Додаткове невдоволення викликало обмеження на бонуси, які раніше не могли перевищувати 50% річної зарплати співробітника.

Страйк міг серйозно вдарити по всьому ринку AI

Після кількох невдалих раундів переговорів профспілка пригрозила розпочати 18-денний страйк уже 21 травня. Напруга між сторонами швидко зростала, а аналітики попереджали про можливі глобальні наслідки.

Якби виробництво Samsung дійсно зупинилося, світовий ринок міг зіткнутися з новим дефіцитом пам’яті для AI-систем. Це особливо критично зараз, коли великі технологічні компанії активно нарощують закупівлі обладнання для штучного інтелекту.

У галузі звертають увагу, що навіть короткострокові перебої у виробництві HBM-пам’яті здатні впливати на поставки серверів NVIDIA, AMD та інших виробників AI-прискорювачів. Через це конфлікт усередині Samsung фактично став питанням не лише корпоративного рівня, а й глобального технологічного ринку.

Samsung змінює правила гри на ринку праці

Аналітики азійського технологічного сектору вже називають нову угоду одним із найважливіших прецедентів для всієї індустрії напівпровідників. На їхню думку, після такого кроку інші виробники пам’яті також можуть зіткнутися з посиленням вимог з боку співробітників.

Особливо це стосується компаній, які зараз отримують надприбутки завдяки AI-буму. Працівники дедалі частіше вимагають, щоб успіхи компаній відображалися не лише у звітах для інвесторів, а й у реальних виплатах персоналу.

Samsung та профспілка змогли досягти компромісу буквально за день до початку страйку. Вирішальну роль у переговорах, за інформацією місцевих медіа, також відіграли державні посередники, які допомогли сторонам уникнути ескалації конфлікту.

Джерело: ilenta.com

Новости портала «Весь Харьков»