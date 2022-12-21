Самую мощную ветряную турбину в мире построили в Китае

По данным китайской корпорации China Three Gorges Corporation (CTG), в провинции Фуцзянь с конвейера сошла огромная морская ветряная турбина Goldwind. У нее самая большая в мире удельная мощность в 16 мегаватт. Она оснащена 146-метровой ступицей, равной высоте 50-этажного здания, и отличается самым длинным в мире диаметром рабочего колеса в 252 метра и самым легким весом на мегаватт.

При полной скорости ветра турбина может генерировать 34,2 кВт•ч энергии после полного оборота. Годовая выработка электроэнергии, которая оценивается в 66 млн кВт•ч, удовлетворит годовой спрос 36 000 домохозяйств. Это позволит сэкономить 22 000 тонн угля и сократит выбросы углекислого газа на 54 000 тонны.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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