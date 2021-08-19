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Санкции против режима Лукашенко: белорусский банк перестал обслуживать карты Visa
Белорусский Абсолютбанк прекратил целый ряд операций, в том числе выдачу и обслуживание платежных карт Visa. Причиной являются санкции США, под которые попал банк. Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».
Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union, и в целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.
Источник: sprotyv.info
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