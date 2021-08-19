Санкции против режима Лукашенко: белорусский банк перестал обслуживать карты Visa

Белорусский Абсолютбанк прекратил целый ряд операций, в том числе выдачу и обслуживание платежных карт Visa. Причиной являются санкции США, под которые попал банк. Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».

Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union, и в целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»