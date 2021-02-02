Санкции против РФ: Вексельбергу заморозили счета на $1,5 млрд

Российскому бизнесмену и основателю группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу заблокировали свыше 1,5 млрд долларов на зарубежных счетах. Это произошло после введения новых санкций США против РФ. Об этом Вексельберг заявил в интервью изданию Forbes.

По словам миллиардера, воспользоваться этими средствами можно только с разрешения Минфина США, однако ведомство не дает согласия вне зависимости от целей запроса.

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», — приводит издание слова бизнесмена.

Вексельберг подчеркнул, что в результате санкций пострадали не только заграничные проекты, но и российские. Он напомнил, что «Ренова» поддерживала Большой и Мариинский театры, различные музейные проекты и благотворительные фонды, финансирование большинства которых пришлось прекратить после введения санкций.

США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ — в частности, внесли в черный список бизнесмена Виктора Вексельберга и контролируемую им группу «Ренова». Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направлял ходатайство об отмене санкций в отношении него в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина — прим. ред.), назвав их незаконными и несправедливыми.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»