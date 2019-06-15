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Санкции США заморозили гражданское судостроение на российском ПСЗ "Янтарь"

Санкции США заморозили гражданское судостроение на российском ПСЗ Янтарь

После того как норвежские верфи отказались сотрудничать с Россией в постройке траулеров, их производство впало в анабиоз.

Санкции США и ЕС, в очередной раз добавили стимула российской экономики и промпроизводству. И на этот раз, их благотворное влияние укрыло ПСЗ "Янтарь".

Дело в том, что завод до сих пор не может порадовать камчатских рыбаков новыми траулерами, а именно "Ленинец", "Командор" и "Ударник". И, казалось бы, эти рыболовецкие суда готовы на 95%, 80% и 70% соответственно, но в такой степени готовности они находятся уже достаточно давно.

Как оказалось, пробелам в зависании траулеров заключается именно в санкциях. Ведь российские судостроители выполняли работы по этим судам в сотрудничестве со своими норвежскими коллегами. Норвежцы же решили от греха подальше сотрудничество с россиянами прекратить и работа тут же встала на ручник.

Собственно, весьма показательная ситуация, когда, казалось бы, гражданское судостроение, оказывается под действием санкций. Кроме того и вправду, речь идет о банальных траулерах, а не высокотехнологичных фрегатах или корветах. Но, без норвежских партнеров, как–то и их строительство не ладится.

Великая морская сверхдержава, чего уж!

Источник: uc.od.ua

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