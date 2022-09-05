Санкции в действии: больше 300 тысяч IT-шников в россии не могут найти работу

Начало войны в Украине вызвало массовый отъезд из страны компаний IT-сектора вместе с сотрудниками. О приостановке или прекращении работы в россии заявили Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle и другие компании.

Уход иностранных компаний с российского рынка привели к тому, что количество вакансий для IT-специалистов упало в августе на четверть по сравнению с январем.

За тот же период количество соискателей на рынке труда увеличилось в полтора раза. В августе не смогли найти работу 327 000 IT-шников.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2180

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