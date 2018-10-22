Санкции в действии: российский бизнес готовится жить без доллара – иноСМИ

Несколько крупных российских компаний тестируют механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах на фоне угроз США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе. Об этом пишет Рейтер.

Как отмечается, Кремль призывает компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара. Российская Алроса, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии. В число других компаний, работающих над похожими сделками, входят Сургутнефтегаз, Русагро и Норильский никель.

Российский центробанк на этой неделе сообщил о росте числа недолларовых сделок. Доля рублевых сделок в сфере торговли товарами между Россией и Китаем, а также Россией и Индией на данный момент составляет от 10% до 20%. В секторе услуг этот показатель выше, сообщил ЦБР.

Однако простор для инициатив ограничен: крупные компании все еще существенно зависят от долларовых сделок, тогда как основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах.

Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, находящейся под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам производятся не в долларах, сказали банкиры.

США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.

Источник: sprotyv.info

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