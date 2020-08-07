Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 91

Саудиты заканчивают «нефтяное перемирие» с Россией. Цены для Европы будут резко снижены

Саудиты заканчивают «нефтяное перемирие» с Россией. Цены для Европы будут резко снижены

Нефтяное перемирие, заключенное Саудовской Аравией с Россией в апреле под давлением Трампа, не продержалось и полугода.

Начиная с сентября государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо вернется к политике скидок на европейском рынке, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики.

Как сообщает Bloomberg, партии легкой саудовской нефти станут дешевле для европейских покупателей на 2,5-2,8 доллара.

В Северо-Западной Европе самый массовый сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце.

Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара.

Снижение цен саудитами было ожидаемо, потому что рынок начал чувствовать слабость, сказал Platts источник в крупной западной нефтяной компании. Следом цены снизит ADNOC - государственная компания Объединённых Арабских эмиратов.

Новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы. С августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 млн баррелей сутки, при этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот.

Новая нефть хлынет на рынок как раз в то время, когда Китай и Индия резко сокращают закупки, исчерпав свободные емкости в хранилищах, а повторные вспышки коронавируса сулят введение карантина в ряде стран.

«Эксперимент по наращиванию добычи может сработать против ОПЕК+, поскольку пока мы даже не близко к выходу из кризиса со спросом, - говорит глава исследований Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. - В ближайшие три-четыре месяца мы получим небольшое перенасыщение рынка».

По оценке Rystad, в августе мировая добыча превысит спрос на 700 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре - на 2 млн, или супертанкер в день.

Снижение цен, объявленное Saudi Aramcо, значительно меньше скидок, которые Эр-Рияд начал давать в апреле, когда Россия отказалась сокращать добычу из-за пандемии коронавируса и вышла из сделки ОПЕК+. Тогда саудовская нефть в Европе подешевела разом на 10 долларов.

Прекращение ценовой войны с Россией, впрочем, не принесло саудитам никаких финансовых выгод, отмечает Bloomberg: из-за сокращения добычи и экспорта в мае королевство заработало на нефти 23,9 миллиарда риалов ($ 6,4 млрд долларов). Выручка снизилась даже по сравнению с предыдущим месяцем, когда ценовая война была в самом разгаре, а по сравнению со средним ежемесячным показателем прошлого года на уровне 16,8 млрд долларов упала более чем на 60%.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нефть

Читайте ещё:

РФ нарушила условия сделки ОПЕК+: что это значит
17.07.2020 07:29    351
Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею нарощувати нафтовидобуток — ЗМІ
13.07.2020 08:49    218
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. Обратный отсчет запущен
11.07.2020 07:54    805
Кризис в Венесуэле: в стране работает всего одна нефтяная буровая установка
16.06.2020 10:32    206
Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснафти"
09.06.2020 10:52    209
Ціна на нафту зросла після суботніх домовленостей ОПЕК+
09.06.2020 09:00    187
Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток нафти до кінця липня
08.06.2020 10:58    262
Нафта марки Brent вперше з початку березня коштувала більше 38 доларів
01.06.2020 11:37    177
Ціни на нафту знижуються на тлі зростання напруги між США та Китаєм
30.05.2020 10:31    248
«Роснефть» стала убыточной впервые за 8 лет
25.05.2020 10:54    217
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 