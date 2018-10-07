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Саудовский принц предсказал уход РФ с мирового рынка нефти

Саудовский принц предсказал уход РФ с мирового рынка нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд дал большое интервью Bloomberg. Среди прочего, он рассказал, что по расчетам Эр-Рияда, после 2030 года добыча нефти в России резко сократится. Также коснулся и идеи Трампа, заставить союзников США платить за военную поддержку.

По прогнозам Сайдовской Аравии рост спроса на нефть в мире будет расти до 2030 года по 1-1,5% в год. Затем возможен спад потребностей из-за наращивания доли электротранспорта. Но к тому времени по мнению Аль Сауда начнут «отваливаться» и некоторые продавцы нефти на мировом рынке. Первым такую судьбу пророчат Китаю, который «резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем», - цитирует Bloomberg издание «РБК-Украина».

Прокомментировал наследный принц и недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что саудовская монархия не продержится у власти «и двух недель» без поддержки американских военных, сообщает «Голос Америки». В целом, отношение к Трампу и его риторике принц выразил так: «Я люблю работать с ним. Знаете, нужно принимать тот факт, что любой друг может говорить тебе как хорошие, так и плохие вещи».

А относительно военной сферы ответ был конкретнее. «Мы полагаем, что все вооружение, которое мы получаем из США, оплачивается (нами), это не бесплатное вооружение. Таким образом, начиная с того самого момента, когда завязались отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы все покупали за деньги», - подчеркнул наследный принц.

Трамп неожиданно упомянул саудовского монарха 3 октября, выступая на митинге в Саутейвене, Миссисипи. «Мы защищаем Саудовскую Аравию. Они богаты, разве нет? Я люблю короля Салмана, но я сказал ему: "Король, мы защищаем вас, но, возможно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваши вооруженные силы"», – заявил Трамп.

Источник: petrimazepa.com

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Темы: нефть

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