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Счетная палата проверит эффективность использования помощи Всемирного банка

Счетная палата проверит эффективность использования помощи Всемирного банка

Счетная палата договорилась со Всемирным банком о проведении ряда аудитов эффективности использования средств помощи, которую он оказывает Украине.

Об этом в интервью DT.UA сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Мы постоянно поддерживаем связь с высшими органами аудита других стран, с Европейской и Международной организациями высших органов финансового контроля - EUROSAI и INTOSAI, подписываем двусторонние соглашения о сотрудничестве с отдельными странами, участвуем в международных аудитах. Со Всемирным банком договорились о проведении ряда аудитов эффективного использования средств помощи, которую он оказывает Украине. Мы в этом заинтересованы, потому что, во-первых, каждая программа поддержки Украины нам действительно нужна и должна быть выполнена, во-вторых, надлежащее выполнение этих программ является залогом того, что и в будущем доноры продолжат сотрудничество с нашей страной", - отметил он.

По словам чиновника, иностранные доноры в таких аудитах заинтересованы не меньше нас, поскольку хотят убедиться, что выделенные Украине финансы используются рационально и по целевому назначению. "Мы как высший орган финансового контроля обязались проконтролировать каждую копейку, выделенную Украине Всемирным банком", - ноголосив председатель Счетной палаты.

Пацкан также сообщил, что на днях было подписано соглашение о совместном аудите со словаками и поляками относительно контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов. "Это очень важный и масштабный проект, который имеет значение для всех стран-участниц. Но для нас он, кроме этого, важен и потому, что наши специалисты получат дополнительный опыт работы во время проведения международного аудита, и в дальнейшем мы сможем надеяться на активное участие в аналогичных межнациональных проектах", - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, ведомство привлекает к сотрудничеству международных экспертов и украинских ученых.

"Речь идет о создании научно-экспертного совета, который помогал бы нам с экспертизой. Кроме того, хотим привлекать международных экспертов к конкретным аудитам. Например, сейчас проверяем дороги - нашу хроническую головную боль. Мы привлекли к экспертизе Международную федерацию инженеров-консультантов FIDIC, которая работает в более чем сотне стран мира и выполняет анализ качества дорожного покрытия в Украине, на которое тратятся немалые средства. Ведем переговоры с GIZ (Немецким обществом международного сотрудничества - ред.) и Всемирным банком, чтобы они нам помогли с финансированием этих работ, потому что выезды передвижных лабораторий, взятие проб покрытия и работа экспертов стоят дорого. Нам этот анализ нужен для того, чтобы наши отчеты были аргументированы, а каждое утверждение в отчете - подкрепленное доказательствами, цифрами, профессиональной оценкой и независимой экспертизой", - отметил Пацкан.

Источник: ukrinform.ru

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