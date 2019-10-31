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Сеть харьковских супермаркетов заплатит огромный штраф
Сеть харьковских супермаркетов оштрафовали за неоформленных работников. Как сообщили в ГУ Гоструда, ООО "Союз супермаркетов Харькова", "Сигмастелс", "Респектплюс", "Современный модерн" и НПЧП "СТИНГ" работают под торговой маркой "Рост".
Не согласившись с результатами проверки, ООО обратились в суд с иском об отмене штрафов. Изучив материалы, суд поддержал позицию облуправления и обязал супермаркеты выплатить 10 млн грн штрафа.
Источник: sq.com.ua
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