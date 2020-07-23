СЕТАМ продав майна Приватбанку на понад 400 млн гривень

Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) починаючи з 2017 року реалізувало майна Акціонерного товариства державного банку «ПриватБанк» на загальну суму 404 911 833 грн.

Було проведено 261 успішних аукціонів. Додатково зароблено для установи 61 003 280 грн.

Найдорожчим проданим лотом стала нафтобаза у Львівській області. Вона була продана за 31 920 000 грн. Лотом з найбільшим приростом ціни стала нафтобаза в Житомирській області. Її було продано за 21 858 007, приріст ціни склав 620%. Загальне підвищення ціни від початкової по лотам складає 15%.

«404 млн грн зароблених для нашого партнера ПриватБанку — це показник справжньої відкритої конкуренції на нашому майданчику. Я впевнений, що у недалекому майбутньому ці показники збільшаться», — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.

Источник: minjust.gov.ua

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