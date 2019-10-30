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Шаг к приватизации: Укрзализныця подписала меморандум о начале размещения акций

Шаг к приватизации: Укрзализныця подписала меморандум о начале размещения акций

Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании (первая публичная продажа акций)

Об этом сообщил глава АО "Укрзализализниця" Евгений Кравцов.

"Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира", - отметил он.

"Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции", - считает глава УЗ.

"Старт IPO для нас - это признание результатов работы. И очень показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций. Поэтому из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO лишь ускорит процесс развития и сделает его необратимым ", - добавил Кравцов.

Источник: espreso.tv

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